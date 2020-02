Matteo Salvini, l'errore strategico. Bisignani: cosa non ha calcolato, ora è in campo Giorgetti (Di domenica 2 febbraio 2020) Il grosso errore di Matteo Salvini. Dopo l'Emilia Romagna, è Luigi Bisignani, sul Tempo, ad analizzare la strategia del leader della Lega: "In questi anni, Salvini ha ragionato solo da capo partito, puntando a cannibalizzare la sua coalizione, a scapito del messaggio di unità e di forza, dimenticand liberoquotidiano

LegaSalvini : ++ #SALVINI, ALTRA RICHIESTA DI PROCESSO PER IL CASO OPEN ARMS: 'VOGLIONO FERMARE ME E INTIMORIRE VOI' ++ - Fontana3Lorenzo : Non sanno più cosa inventare per eliminare politicamente la Lega e Matteo Salvini. Una cosa è certa noi non mollere… - LegaSalvini : OPEN ARMS, NUOVO ATTACCO A #SALVINI: 'ARRIVATA UN'ALTRA RICHIESTA DI PROCESSO' -