LIVE Trieste-Dinamo Sassari 83-82, Serie A basket in DIRETTA: l’Allianz vince sulla sirena con una tripla di Juan Fernandez (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito, una buona serata da parte di OA Sport. 20.26 Trieste vince una partita che l’ha vista rincorrere dall’inizio fino al buzzer beater di Juan Fernandez, eroe di giornata, seconda sconfitta consecutiva per la Dinamo Sassari dopo l’87-90 subito da Trento. 83-32 FERNANDEZ sulla SIRENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, HA VINTO Trieste, ALLIANZ DOME IN DELIRIO! 80-82 Un solo libero per Spissu. Liberi per Spissu. 80-81 2/2 per il numero 4 di Trieste, ex di serata. Fallo sistematico speso da Evans su Fernandez. 78-81 2/2 per l’ex Virtus Bologna, time out per coach Dalmasson prima dell’ultima azione dove l’Allianz dovrà andare necessariamente da tre per il pareggio. 78-79 Correzione a canestro di Washington, poi Trieste commette subito fallo e manda Gentile ai ... oasport

