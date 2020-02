J-ax: ecco perché ho chiuso con Fedez e gli Articolo 31 (Di domenica 2 febbraio 2020) Nel salotto di Silvia Toffanin, ospite un grande della musica italiana: Alessandro Aleotti, noto ai più come J-ax. Cantautore, rapper e produttore discografico, viene spesso associato al rapper Fedez e alla band da lui fondata, gli Articolo 31. Ma, come ha svelato, si tratta del passato. J-ax: ho chiuso con Fedez e gli Articolo 31 Ospite a Verissimo, J-ax si è raccontato, tra vita privata e successi. Ma quello che ha più colpito il pubblico – e Silvia Toffanin – sono state le dichiarazioni riguardo al divorzio con gli Articolo 31, prima, e con Fedez, poi. “Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull’altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articolo 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d’amore. Ho preferito non parlare male di nessuno“. Poi si rivolge al compagno di canzoni ... notizie

fattoquotidiano : Coronavirus isolato per la prima volta in Europa allo Spallanzani: ecco perché è importante - fattoquotidiano : Droghe sintetiche, basta un click. Ecco da dove arrivano e perché è così difficile bloccarle. #Sherlock, nuova inch… - fattoquotidiano : Una coincidenza che non si verificava da circa un millennio: ecco quando capiterà il prossimo giorno #palindromo… -