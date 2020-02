Grande Fratello Vip: Antonio Zequila dotato? Parla Milly D’Abbraccio (Di domenica 2 febbraio 2020) GF Vip: Antonio Zequila superdotato? La rivelazione di Milly D’Abbraccio Che avesse un passato particolarmente provocante alle spalle lo si sapeva, ma non che fosse superdotato. Antonio Zequila, detto Er Mutanda, è stato un vero e proprio playboy nella sua vita. Il suo successo lo si deve soprattutto alla partecipazione a L’Isola dei Famosi targata Simona Ventura. A confermare le sue doti nascoste è stata Milly D’Abbraccio, la sua ex fidanzata che avrebbe voluto un figlio dall’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Proprio su Antonio Zequila, Milly D’Abbraccio ha dichiarato che è un attore per film adulti mancato, non poteva presentargli un’amica, quando stavano insieme, perchè nella sua mente ronzava un unico pensiero: “All’epoca era un fidanzato troppo impegnativo, era fissato con i rapporti intimi in maniera esagerata, tipo Rocco ... lanostratv

GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -