‘Gf Vip 4’, Salvo Veneziano ospite in radio contro Alfonso Signorini dopo l’ingresso di Serena Enardu: “Improvvisamente il pubblico sovrano non conta più nulla!” (Di domenica 2 febbraio 2020) Salvo Veneziano è ad oggi uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip durante la quale ha catalizzato l’attenzione del pubblico a causa delle controverse dichiarazioni esclamate all’indirizzo della collega e gieffina Elisa De Panicis (QUI i dettagli) che gli sono costate la squalifica dal reality show. Dalla sua uscita dalla Casa del Gf Vip 4 è passato quasi un mese ma l’ex Pizzaiolo del Grande Fratello 1 non ha smesso di dire la sua su quanto sta accadendo nelle ultime settimane all’interno del noto programma di Canale 5. Sono tantissimi infatti gli utenti del web che hanno sottolineato una certa differenza di trattamento tra quello riservato a Salvo e quello dedicato ad altri gieffini, tesi supportata anche dallo stesso Veneziano (ve lo abbiamo raccontato QUI). ospite di Giada Di Miceli e della trasmissione radiofonica Non ... isaechia

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - Notiziedi_it : Gf Vip, Paolo e Clizia sempre più vicini, arriva l’approvazione anche di mamma Eleonora Giorgi… - yaman_fans : RT @Ri_Ghetto: Ma questo è totalmente impazzito -