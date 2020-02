Era Sanremo (7^ puntata) (Di domenica 2 febbraio 2020) A gennaio del 1986 Pippo Baudo si vuole togliere il capriccio di sposarsi con Katia Ricciarelli e per questo motivo manca il tris alla conduzione del Festival di Sanremo che il grande Gianni Ravera affida -per la prima volta- ad una donna. Loretta Goggi quindi conduce da sola il Festival di Sanremo 1986 con grande successo e al suo fianco vengono chiamati i tre conduttori di Discoring: Sergio Mancinelli, Anna Pettinelli e Mauro Micheloni.Quell'anno fa segnare la definitiva consacrazione artistica di Eros Ramazzotti che vince la categoria Big con il pezzo di Cassano-Cogliati "Adesso tu" che direi di risentire immediatamente :Era Sanremo (7^ puntata) pubblicato su TVBlog.it 02 febbraio 2020 10:14. blogo

