Cesvob, martedì Carmen Auletta in collegamento via Skype (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Auser Uselte (Univ. Sannita dell’età libera e della terza età) darà vita a un’interessante e arricchente incontro prossimamente. Grazie ad un portatile, Carmen Auletta, residente in provincia di Napoli, nonostante non abbia la possibilità di muoversi da casa autonomamente, riesce a comunicare con il mondo grazie ai mezzi che il web 5.0 mette a disposizione. E fa talmente tante cose costruttive da far dimenticare le sue limitazioni fisiche. Con Carmen ci sarà un collegamento in diretta Skype, martedì 4 febbraio, alle 17, nella sala conferenze del Cesvob, Palazzo del volontariato, viale Mellusi 68. Ci sarà modo di interagire con lei per conoscere la sua produzione artistica, ascoltare le sue poesie, la sua vita con brani tratti dalla sua ultima pubblicazione “Io e Finlis” e ammirare i suoi quadri, alcuni dei quali esposti ... anteprima24

Cesvob martedì Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cesvob martedì