Cerignola, mazza di ferro contro carabinieri: bulgaro ai domiciliari (Di domenica 2 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero è andato su tutte le furie dopo aver ricevuto una sanzione amministrativa a causa di alcune problematiche circa l'efficienza del proprio mezzo, riscontrate dai militari in un posto di blocco Furioso per esser stato fermato ad un posto di blocco dai carabinieri della stazione di Cerignola (Foggia) per un semplice controllo dell'efficienza del mezzo su cui viaggiava, li ha prima insultati e minacciati di morte, poi si è direttamente scagliato contro di essi impugnando una mazza di ferro. Protagonista in negativo dell'ennesimo episodio di violenza commesso nei confronti di rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nello svolgimento del proprio dovere, è un bulgaro di 29 anni, ora ristretto ai domiciliari come determinato dal giudice del tribunale di Foggia. I fatti, come riportato dai quotidiani locali, si sono verificati durante la mattinata ... ilgiornale

princigallomich : CERIGNOLA – MINACCIA I CARABINIERI CON UNA MAZZA DI FERRO DURANTE UN CONTROLLO. ARRESTATO - Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: Minaccia i Carabinieri con una mazza di ferro, arrestato a #Cerignola 29enne bulgaro - IlMattinoFoggia : Minaccia i Carabinieri con una mazza di ferro, arrestato a #Cerignola 29enne bulgaro -