C’è posta per te, Alessio cerca suo padre: “Non voglio soldi”. Gaetano: “Speravo fossi tu” (Di domenica 2 febbraio 2020) Alessio cerca da tempo suo padre Gaetano, al quale aveva anche rivolto un appello su Youtube, rimasto inevaso. Si rivolge a C'è posta per te per leggergli una lettera piena di domande, alle quali il padre non sa come rispondere se non con l'ammissione delle sue colpe e la volontà di ritornare a essere un genitore presente nella vita di tutti i giorni: "Sai quanto soffro per quello che ti ho fatto. Ho un altro bambino che si chiama Francesco e ogni carezza data a lui era una lama a doppio taglio perché era una carezza in meno per te". fanpage

