Australian Open 2020, il regno di Novak Djokovic. Il serbo torna n.1 e va all’attacco dei record di Slam (Di domenica 2 febbraio 2020) Silenzio, parla Nole! Quanti, al termine del terzo set della finale degli Australian Open 2020 di tennis, lo avevano dato per sconfitto? L’austriaco Dominic Thiem con il vento in poppa e lui in preda a una crisi di nervi, con doppio warning annesso. Sembrava ormai con la testa sott’acqua il serbo, messo in difficoltà da un avversario solido e ben centrato nei suoi colpi. Melbourne però ha il suo marchio e nel quarto e nel quinto parziale il tennista nativo di Belgrado è risorto dalle proprie ceneri, ritrovando il suo gioco. Qualcuno parla di Medical Time-out strategico, ma il campo ha detto che con concretezza e lucidità il balcanico ha suonato la sua ottava sinfonia sul duro Australiano, portando a 17 i centri negli Slam, a due lunghezze da Rafael Nadal e a tre da Roger Federer. Un successo di determinazione e di classe che gli ha permesso di riconquistare la vetta della ... oasport

