Un posto al sole: Tv Soap intervista FAUSTO ACERNESE (Fausto) (Di sabato 1 febbraio 2020) Fausto ACERNESE in Un posto al sole veste da anni i panni del cameriere Fausto e negli ultimi mesi è più presente nelle storie, come a Capodanno con uno striptease al Caffè Vulcano. Abbiamo fatto due chiacchiere con lui… Ti ha divertito la scena dello spogliarello? Iniziare l’anno in mutande non è di grande auspicio ma in compenso ho avuto la possibilità di svelare un lato nuovo del personaggio, tanto timido quanto all’occorrenza spregiudicato. Come ti trovi con la new entry Samuele Cavallo, che interpreta Samuel? Dalla prima scena, Samuele mi è parso subito “uno di noi”. È un bravo ragazzo. Girare con lui è stato naturale, sembravamo amici da una vita. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Aneddoti e curiosità sullo spogliarello? Beh, di sicuro il “bello” si è manifestato dopo la messa in onda, ... tvsoap

__LittleSun : @barbarabertoni6 Ma poverina! Nessun gentlemen che le ha ceduto un posto! Cioè nella stanza rossa tre persone dormo… - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni al 7 febbraio: Filippo si scontra con Leonardo - #Posto #anticipazioni #febbraio: - salvatore1953 : @EttoreTreglia Pretenderà presto il suo posto al sole! -