Sci alpino in tv oggi, orari discese Garmisch e Rosa Khutor 2020: startlist, pettorali e programma (Di sabato 1 febbraio 2020) oggi sabato 1° febbraio è una giornata particolarmente intensa per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, sono infatti in programma due discese: gli uomini saranno protagonisti a Garmisch (Germania) mentre le donne andranno in scena a Rosa Khutor (Russia). I ragazzi sono sicuri di darsi battaglia sulla mitica Kandahar per il successo mentre le ragazze non hanno questa certezza: per poter disputare la gara devono infatti riuscire a completare la prova cronometrata del mattino, in modo da rispettare il regolamento che prevede l’esigenza di almeno un test per poter disputare la prova veloce. Le avverse condizioni meteo hanno complicato la vita in questa località nei pressi di Sochi, vedremo se si riuscirà a godere delle spettacolo. La discesa maschile scatterà alle ore 11.30, quella femminile è in programma alle ore 10.30 a patto che si riesca a correre la prova prevista per le ore ... oasport

