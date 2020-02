Sassuolo, doppietta Caputo: Roma in ginocchio dopo i due gol (Di sabato 1 febbraio 2020) Sassuolo scatenato: dopo un quarto d’ora, Caputo piega la Roma con due gol. Che risveglio per la punta neroverde Sono bastati 16′ a Ciccio Caputo per mettere a segno la doppietta che sta decidendo Sassuolo-Roma. L’attaccante ha prima trovato la rete con un destro angolato dopo aver messo a sedere Mancini, poi ha indovinato il tap-in vincente, depositando in rete la palla offerta da Toljan. Prima di questa sera, Caputo aveva segnato soltanto un gol nelle ultime otto partite. La doppietta gli permette di raggiungere quota 10 gol (sesta volta consecutiva in doppia cifra). Leggi su Calcionews24.com calcionews24

MmNapoleone : RT @SassuoloUS: INTERVALLO | #SassuoloRoma 3?-0? Strepitoso primo tempo dei neroverdi! Sassuolo avanti grazie alle reti di Ciccio Caputo (… - 100x100Napoli : Doppietta #Caputo e gol di #Djuricic decidono la partita per ora. - andreatakeapill : RT @SassuoloUS: INTERVALLO | #SassuoloRoma 3?-0? Strepitoso primo tempo dei neroverdi! Sassuolo avanti grazie alle reti di Ciccio Caputo (… -