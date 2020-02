Sassuolo, Caputo: «Vogliamo mettere in difficoltà la Roma» (Di sabato 1 febbraio 2020) L’intevento nel pre-partita di Sassuolo Roma di Ciccio Caputo, attaccante dei neroverdi: ecco le sue parole Intervistato da Roma TV, Ciccio Caputo ha presentato la sfida fra i giallorossi e i padroni di casa del Sassuolo. Ecco il suo commento prima del fischio d’inizio. «Vogliamo dare continuità alle ultime due partite, questa sarà una partita diversa ma Vogliamo mettere in difficoltà la Roma. Roma? Una squadra forte che gioca un calcio offensivo in ogni campo, cercheremo con l’atteggiamento giusto di fermarli». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

