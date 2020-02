Sanremo 2020, Gianna Nannini ospite del Festival il 7 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) FotoromanzaJanis JoplinPassatoPenelopePeter Pan (sulla cover del disco)TecnologiaTour e teatriTrasgressioneSemplicitàVita NuovaVoceVoce /2 La playlist di Gianna NanniniLa quarta serata del Festival della Canzone Italiana, edizione 2020, avrà un ospite d’eccezione. Gianna Nannini tornerà a esibirsi sul palco del Teatro Ariston venerdì 7 febbraio, per presentare dal vivo un estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” e un medley dei suoi più grandi successi. La rocker per antonomasia, vincitrice del Premio Tenco 2019, da maggio tornerà live non solo in Italia ma in tutta Europa, con la sua voce unica e la sua presenza scenica inconfondibile. Il tour europeo partirà da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Un lungo viaggio in tutta Europa che si concluderà ad ottobre, quando si esibirà di nuovo ... vanityfair

SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso - Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' -