Pavia, bambini lasciati a digiuno e sporchi all’asilo (Di sabato 1 febbraio 2020) La Procura di Pavia ha scoperto che in un asilo nido i bambini venivano lasciati sporchi e a digiuno. Quattro maestre sono state indagate per maltrattamenti nei confronti dei piccoli di un’ età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È accaduto in un asilo nido nella provincia di Pavia, precisamente a San Martino Siccomario. Le quattro donne indagate lavoravano presso l’asilo nido di San Martino Siccomario in provincia di Pavia, tra queste c’è anche la responsabile della struttura. L’indagine, condotta dalla Procura locale, avrebbe portato alla scoperta di maltrattamenti nei confronti dei bambini che frequentavano l’ asilo nido. I piccoli venivano picchiati e costretti con violenza a mangiare, il cibo veniva schiacciato sulla bocca ed in alcuni casi venivano lasciati persino a ... bigodino

