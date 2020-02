Matuidi Juventus, programmato il rinnovo: i dettagli (Di sabato 1 febbraio 2020) Matuidi Juventus – Blaise Matuidi sembrerebbe essersi guadagnato la fiducia di Sarri. Nonostante le critiche ricevute dai tifosi il centrocampista francese avrebbe già convinto il tecnico toscano. rinnovo già programmato, con un possibile ritocco all’ingaggio e con l’entourage del giocatore in contatto con la dirigenza bianconera. Matuidi Juve: programmato il rinnovo Secondo quanto riferito da Calciomercato.com ci sarebbero contatti continui con l’agente Mino Raiola: il calciatore avrebbe chiesto altri due anni di contratto a 3,5 milioni, più o meno la cifra che prende adesso, anche se la società propone un rinnovo annuale. Le due parti mantengono vivi i buoni rapporti, specialmente dopo il via libera di Sarri che adesso non vuole privarsi del mediano. Juve al lavoro per blindare il centrocampista. juvedipendenza

GoalItalia : Prove di rinnovo tra la Juventus e Matuidi: contatti in corso per il prolungamento fino al 2021 [?? Tuttosport] - juventinodoc73 : RT @_grazy87: 'La Juventus ha trattato fino alle 19 con la Lazio per Luis Alberto per 55mln. Juve e Lazio erano d'accordo, anche il giocato… - SimoneAvsim : Raiola ha parlato chiaro: #Pogba lascerà il Manchester United a giugno. Difficile che vada diversamente. Ma non è d… -