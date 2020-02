Marco Masini e le polemiche su Bella stronza: “Non fu uno sbaglio, ma figlia del proprio tempo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Trent'anni di strada per Marco Masini, che non vede questo appuntamento come un traguardo, "ma una tappa per fare il punto della situazione e ripartire". Lo ha detto in conferenza stampa per presentare il suo album "Masini +1, 30th anniversary", difendendo anche "Bella stronza" dalle polemiche di sessismo. fanpage

jessica_rigon : RT @meta_moro: Abbiamo la certezza che il 20 Settembre 2020, Ermal e Fabrizio saranno ospiti di Marco Masini e si esibiranno all'Arena di V… - mbmarino : @mariateresacip @rolentola @poetanaif Scusate... Marco Masini, chi? - emanuelskriver : comunque sotto la maschera del coniglio mi aspettavo tanto un marco Masini -