Kobe Bryant, l’elicottero non aveva l’autorizzazione a viaggiare con la nebbia (Di sabato 1 febbraio 2020) Sulla morte di Kobe Bryant ci sono ancora troppi interrogativi senza risposta: tra questi emergono, però, nuove scoperte sull’elicottero che si è schiantato. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 26 gennaio e ha scosso l’intero pianeta. La stella dell’NBA ha perso la vita insieme alla figlia Gianna Maria e ad altre 7 persone. Il mezzo però, non aveva una certificazione strumentale per effettuare il volo in condizioni meteo non ottimali. Dunque molti si chiedono: come ha avuto l’autorizzazione di fronte alle limitazioni imposte dalla Federal Aviation Administration? Kobe Bryant, nuove scoperte sull’elicottero Stando alle dichiarazioni dell’Island Express Helicopters, l’elicottero sul quale viaggiavano Kobe Bryant, la figlia Gianna Maria e altre 7 persone non aveva l’autorizzazione per volare con la nebbia. Infatti, ... notizie

Eurosport_IT : 'La sensazione è di aver perso qualcuno di molto importante nella propria vita' ?? Ettore Messina ricorda così Kobe… - TheCrossover : Beautiful tribute video from the Clippers honoring Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alys… - Eurosport_IT : 'Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te' ???? Il Forum ricorda Kobe Bryant prima di Olimpia-Bayern Monaco… -