Grande Fratello Vip | Antonio Zequila contro Barbara Alberti

È stata una puntata tutta in salita quella di ieri al Grande Fratello Vip! Dopo lo scontro tra Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Adriana Volpe, un altro acceso dibattito è scoppiato sul divano della casa più spiata d'Italia e questa volta i protagonisti sono Antonio Zequila e Barbara Alberti. Il motivo? Le nomination! Zequila, che nei giorni passati aveva già ampiamente fatto parlare di sé, ha infatti scelto di mandare al televoto la Alberti: La mia nomination è contro Barbara Alberti perché lei giudica l'apparenza di un personaggio invece dell'essenza di un uomo. Interrotta nel suo spuntino, la Alberti ha risposto per le rime all'attacco: Lui è il centro del mondo: se gli fai una critica, anche benevola, lui non ti perdona mai più … Ha un ego da sfondare la casa e non ha il senso dell'umorismo su se stesso.

