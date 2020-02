“Giada”, arriva l’App contro la depressione: supporto hi-tech per i pazienti in cura (Di sabato 1 febbraio 2020) Da oggi anche la tecnologia digitale offre un sostegno fondamentale alle persone che vivono con la depressione: e’ nata Giada, l’App realizzata da Edra con il supporto non condizionato di Lundbeck Italia. L’obiettivo di Giada e’ supportare la persona che soffre nelle sfide che la malattia pone quotidianamente, accompagnandola nel percorso di cura grazie a informazioni mirate, ausilio nel monitoraggio e strumenti di motivazione; Giada inoltre e’ sempre al fianco di medici, familiari e caregiver affinche’ tutti siano piu’ coinvolti nel processo che porta alla guarigione. Chi soffre di depressione, infatti, si sente molto spesso solo e attraversa una fase di cambiamento, spesso non accettata e difficilmente compresa da chi gli sta accanto. Il senso di solitudine pero’ accomuna anche familiari e caregiver che, soprattutto all’esordio ... ildenaro

