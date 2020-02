GF Vip, Pago frena Serena Enardu? “Non voglio passare quello che…” (Di sabato 1 febbraio 2020) Pago mette in dubbio l’amore per Serena Enardu? La confessione al Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip ha deciso di far entrare ancora una volta al GF Vip Serena Enardu, infischiandosene del televoto dei telespettatori (e dei soldi spesi!) che hanno detto ‘NO’ alla sua partecipazione al reality show. I due ex volti di Temptation Island Vip sono tornati ufficialmente insieme nella scorsa puntata serale. Pago ha ammesso di essere ancora innamorato e Serena Enardu ha fatto capire che vuole tornare con lui. L’uomo ha accolto la sua fidanzata in lacrime, tra baci e abbracci. Oggi, invece, il cantautore sembra essere dubbioso sulla sua amata e ha provato ad affrontare la situazione dicendole: “Non voglio passare quello che ho passato l’altra volta”. Pago e Serena Enardu riusciranno a ripartire da zero? Questo è l’intento del sardo per non ... lanostratv

