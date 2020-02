Fabio Testi: il figlio bloccato in Cina per colpa del Coronavirus (Di sabato 1 febbraio 2020) Il figlio di Fabio Testi si trova in Cina ed è bloccato per colpa del Coronavirus Il figlio di Fabio Testi – Fabio Testi Junior – è bloccato in questi giorni in Cina a causa del Coronavirus. A lanciare l’indiscrezione è il paparazzo Alan Fiordelmondo tramite il suo sito web WolfBreak. Secondo quanto scrive il … L'articolo Fabio Testi: il figlio bloccato in Cina per colpa del Coronavirus proviene da Gossip e Tv. gossipetv

