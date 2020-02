Cosa cercare nel cielo di febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Dal primo al 29 febbraio (sì, il 2020 è un anno bisestile) la durata del dì aumenta di circa un’ora e 12 minuti: a fine mese il Sole tramonterà alle 18.00, garantendoci giornate sensibilmente più lunghe, per la gioia di molti. Per contro, gli appassionati di astronomia dovranno accontentarsi di notti più brevi, anche se non mancheranno le opportunità per cogliere ancora i principali oggetti luminosi che hanno caratterizzato finora il cielo invernale, soprattutto se il meteo sarà favorevole e lo renderà particolarmente nitido. Al chiaro di Luna Il nostro satellite naturale farà da lampione nella notte del 9 febbraio, dove osserveremo una Luna piena e anche piuttosto ingombrante, poiché al cosiddetto perigeo, cioè in una postazione ravvicinata rispetto al nostro pianeta. Sentiremo molto probabilmente parlare di Superluna – anche se, ormai lo sappiamo bene, non è questo un termine ... wired

