Coronavirus, la testimonianza di due coniugi sbarcati dalla nave: “Momenti da dimenticare” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Meno male che il test sulla donna cinese e’ risultato negativo, altrimenti il problema ci sarebbe stato realmente per tutti noi. E’ stata una esperienza sicuramente da dimenticare per tutti”. Così, tornata oggi a casa, la coppia di Viareggio (Lucca) rimasta bloccata sulla nave da crociera della Costa nel porto di Civitavecchia (Roma) ricorda i momenti trascorsi per il caso sospetto di Coronavirus a bordo. Dario Pardini e la moglie Ketty Lunardelli erano sulla nave Costa Smeralda con il figlio e per l’emergenza hanno dovuto subire tutto il fuoriprogramma: bloccati nel porto laziale, annullata la tappa a La Spezia dove avrebbero dovuto sbarcare a fine crociera, dirottati a Savona dove sono scesi. “Abbiamo fatto ritorno a casa con un pullman messo a disposizione dalla compagnia – dice Pardini – perché è saltata la tappa di La Spezia in ... meteoweb.eu

