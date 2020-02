Caso di meningite nel bergamasco: donna di 71 anni ricoverata e sottoposta a profilassi (Di sabato 1 febbraio 2020) Una donna residente a Foresto Sparso ha contratto la meningite. L’assessore regionale: “Avviata la profilassi”. BERGAMO – Nuovo Caso di meningite. Una 71enne è stata infatti ricoverata, presentando i sintomi della malattia che attacca il sistema nervoso centrale. meningite a Bergamo “Una donna di 71 anni è risultata positiva nelle scorse ore al Meningococco C. La paziente, residente a Foresto Sparso (un comune della bergamasca a pochi km da Villongo), è ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, fortunatamente in condizioni stabili. ATS di Bergamo ha avviato le procedure di profilassi per i familiari e per le persone che sono state a stretto contatto con lei“. Così ha comunicato Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare. https://www.youtube.com/watch?v=XutGmi5L5jw La ... newsmondo

