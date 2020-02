Brani Sanremo 2020, Marco Masini canta Il confronto: il testo (Di sabato 1 febbraio 2020) Marco Masini sta per ritornare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo. L’edizione numero 70 è, per il cantante, la nona volta al Teatro Ariston. Marco Masini è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e la sua presenza a Sanremo 2020 ha davvero scatenato i suoi tanti fan. C’è da ricordare pure che durante le sue precedenti partecipazioni al Festival della Canzone Italiana, Masini è riuscito a conquistare due volte la vittoria. La prima volta nel 1990 nella sezione Giovani di Sanremo con il brano Disperato. E la seconda volta nel non troppo lontano 2004, ovviamente nella categoria Big, con la canzone L’uomo volante. L’ultima partecipazione di Marco Masini al Festival di Sanremo risale ad appena tre anni fa, nel 2017 con il brano Spostato di un secondo. Quest’anno il noto artista festeggia anche i suoi primi trent’anni di ... ultimenotizieflash

