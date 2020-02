Argine contro virus e psicosi (Di sabato 1 febbraio 2020) Il coronavirus continua a far paura, l’allerta resta alta, ma il rischio che la psicosi possa dilagare va scongiurato quanto più possibile. E così, oggi, mentre dall’ospedale Spallanzani arrivavano buone notizie - i coniugi turisti cinesi che hanno contratto il virus sono in discrete condizioni di salute, mentre altre persone che hanno avuto contatto con la coppia risultata positivi all’infezione restano sotto osservazione, ma il loro stato generale non desta preoccupazioni - si è registrato più di un tentativo di arginare, insieme all’eventuale diffusione del virus, anche la paura che nei giorni scorsi, da Nord a Sud, ha dato la stura a episodi e comportamenti discutibili, alcuni anche xenofobi. Lo sforzo, insomma, sembra quello di costruire un muro contro il virus e la psicosi.In serata dalla Farnesina è arrivata la ... huffingtonpost

