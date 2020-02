2 febbraio, la data palindroma che non capitava da oltre 900 anni: ecco perché è speciale (Di sabato 1 febbraio 2020) Si legge allo stesso modo sia da destra che da sinistra: la data di domenica, 02/02/2020, è una di quelle combinazioni che capita raramente e per questo suscita curiosità e scaramanzia. C’è chi dice che porti fortuna, chi che porti male. Di sicuro, è una casualità particolare, che non capitava da circa un millennio. Abbiamo vissuto date palindrome l’11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012, ma questa è ancora più rara, per diversi motivi: innanzitutto, si ripetono solo due cifre per giorno mese e anno: lo zero e il due. Poi, è palindroma in tutti i Paesi del mondo, anche quelli che scrivono le date in modo diverso dal nostro, come Canada e Stati Uniti, che antepongono il mese al giorno: una casualità che non si verificava da circa un millennio. Non capitava da 900 anni una simile combinazione di numeri: l’ultima volta l’umanità era nel pieno Medioevo (non ... ilfattoquotidiano

CdGherardesca : La data è ufficiale: l'11 febbraio parte #PechinoExpress su @RaiDue, tutti i martedì alle 21.20. Un’edizione intens… - GiuVale_ : A 17 anni il primo Febbraio ho fatto una torta per festeggiare il compleanno del mio fratellino ?? Quest'anno niente… - _triskelis_ : Conoscete il famoso Emanuele Notarbartolo? Ricoprì l'incarico di sindaco di Palermo e direttore generale del Banco… -