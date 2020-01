Uomini e Donne Giorgio Manetti paparazzato con la sua nuova fidanzata (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo essere stato a “Uomini e Donne” e avere avuto una relazione con Gemma Galgani per Giorgio Manetti, l’amore è arrivato dopo aver lasciato la televisione. Nel 2018, anno in cui ha lasciato il programma, ha rincontrato la sua attuale fidanzata, Caterina. Giorgio Manetti aveva già dato un quadro della sua passata love story con Gemma: “I miei sette mesi con lei aveva spiegato in un’intervista sono stati all’insegna della coerenza e della fedeltà, Quello che è successo dopo mi ha profondamente sorpreso proprio perché non ho nulla di cui sentirmi in colpa. Mi ha accusato di non averla amata. Il pubblico in studio applaudiva lei e contestava me. E’ una donna intelligente ma, dopo che sei stata dieci anni in una trasmissione, come fai, a dire al pubblico, specie alla nostra età, che stai ancora cercando. L’amore? L’amore non te lo porta nessuno. Le direi: ama prima te stessa”. ... people24.myblog

