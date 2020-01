TUTTOSPORT – Il calciomercato invernale verso la chiusura (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Juve, l’Inter fa più paura”. Si apre così l’edizione odierna del quotidiano piemontese TUTTOSPORT in riferimento ai rinforzi dell’Inter derivanti dal calciomercato invernale. “Dopo Eriksen, Young e Moses, i nerazzurri tornano alla carica per Giroud, che completerebbe un mercato di alto livello in grado di ridurre il gap rispetto ai campioni”. Alle 20 di oggi chiude il mercato. Spazio in taglio alto naturalmente alle ultime trattative. Le operazioni che sono in dirittura d’arrivo riguardano anche le squadre italiane. La Juventus sta cedendo Emre Can al Dortmund, dopo la rottura con mister Sarri. Anche Marko Pjaca cambierà aria e si accaserà all’Anderlecht. I viola sono sempre più vicini a prendere Domenico Criscito, mentre il Milan è su Alexis Saelemaekers e Antonee Robinson. L’Atalanta, nel frattempo, ha preso Adrien Tameze. ... calciomercato.napoli

tuttosport : #Juve, #EmreCan al #Dortmund: operazione da 30 milioni ?? - tuttosport : #Juve, preso #Marques dal #Barcellona: è ufficiale ?? - MorizioRampino : D'Aversa: 'Gervinho? Non si allena da giorni. Credo che sia stato venduto' -