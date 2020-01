Sci freestyle, Coppa del Mondo slopestyle: Hoefflin e Ragettli vincono a Mammoth, doppietta svizzera (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Mammoth Mountain (USA) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2020 di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. La svizzera Sarah Hoefflin ha vinto la gara femminile (87.18) prevalendo nei confronti della britannica Isabel Atkin (83.53) e della padrona di casa Maggie Voisin (81.38). L’elvetica, alla terza vittoria in carriera, ha così potuto balzare al comando della classifica generale visto che la connazionale Giulia Tanno, la norvegese Johanne Killi e la statunitense Caroline Claire non erano presenti a questa finale. Tra gli uomini ha trionfato la stella assoluta Andri Ragettli, lo svizzero si è imposto con 90.28 punti. Il 21enne ha infilato il quinto successo in carriera ed è riuscito a portarsi al secondo posto in classifica ad appena dieci punti di distacco dal connazionale Fabian Boesch che oggi ha chiuso in quarta posizione (85.70) preceduto dagli ... oasport

LuPietrobelli : RT @PietrobelliOtt: ????Perché rinunciare alla propria gradazione quando si pratica uno sport? Scopri tutte le possibilità presso il nostro… - PietrobelliOtt : ????Perché rinunciare alla propria gradazione quando si pratica uno sport? Scopri tutte le possibilità presso il nos… -