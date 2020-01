Sassuolo – Roma | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di sabato 1 febbraio in diretta e streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) La terza giornata di ritorno di Serie A continua con il match tra Sassuolo e Roma. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Un pareggio per 0 – 0 con espulsione è il risultato del match tra Sassuolo e Sampdoria della scorsa giornata di campionato. Pareggio per 1 – 1 nel grande derby della Capitale tra Roma e Lazio che non ha visto nessuna delle due squadre uscire vincitrice. Quattro punti nelle ultime cinque partite per un Sassuolo in 15esima posizione che spera di miglioare la sua situazione con questo scontro difficile in casa contro una grande squadra come la Roma. I giallorossi dal canto loro anelano ad acciuffare la Lazio che è scappata verso il podio della classifica mentre allo stesso tempo deve difendersi dall’attacco di una scatenata Atalanta. Dove vedere in diretta l’anticipo ... nonsolo.tv

