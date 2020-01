Prof in Inghilterra. “Qui niente graduatorie e in classe gli allievi sono coinvolti in attività pratiche. In Italia invece parla il docente” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Se sei bravo e fortunato, per trovare un lavoro qui, dove sono io, ti basta anche mezza giornata”. Gianluca Raso ha 38 anni ed è partito per la Gran Bretagna 12 anni fa, grazie a un bando del ministero dell’Istruzione. Ora insegna a Reading, dove è responsabile dell’insegnamento di lingue – subject leader in education (SLE) – di un trust, un organismo che riunisce più scuole. L’idea di partire arriva mentre frequenta l’università a Cosenza, in Calabria. Il respiro internazionale però c’è sempre stato: madre polacca, fratello trasferito a Malta. “Conoscere il mondo mi ha sempre interessato”, dice a ilfattoquotidiano.it. Cervello in fuga? Ride, e tiene a precisare: “Cervello no, in fuga sì”. Dopo un Erasmus in Spagna, arriva il cambio di vita oltremanica. La prima meta, nel 2006, è Swansea, nel sud del Galles. Gianluca vince il bando del ministero per insegnare ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Prof in Inghilterra. “Qui niente graduatorie e in classe gli allievi sono coinvolti in attività pratiche. In Italia… - gianmarcoprete : Comunque domani ci sarà la Brexit, ecco. La mia prof di linguistica ci ha distribuito cioccolatini dall'Est Europa… - Upsidedonny : Ho incontrato la mia prof di tedesco 'Ciao! Sei ancora a Milano? Ah no tu non vai all'università' 'No infatti. Ripa… -