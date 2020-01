Ora l' Onu processa i dl Salvini Assist al Pd delle porte aperte

L’atto d’accusa dell’Onu : “In Italia l’industria alimentare sfrutta i braccianti. Orari lunghi - paghe basse e migranti lasciati in un limbo” : Orari “eccessivamente lunghi” e “salari troppo bassi per coprire i bisogni elementari”. Ma anche migranti senza documenti “lasciati in un limbo, senza poter accedere a lavori regolari”. Così, secondo l’Onu, il sistema alimentare dell’Italia sfrutta la manodopera che per metà è costituita appunto da migranti per lo più irregolari, la categoria più debole. L’atto d’accusa è contenuto in un comunicato ...

Municipio VIII - maggiOranza : bonus ‘ecoscuola’ è propaganda M5S : Roma – “Facciamo chiarezza rispetto alle polemiche che si stanno sollevando in queste ore rispetto alla bocciatura delle forze di maggioranza della mozione presentata dal M5S denominata ‘facciamo ecoscuola’, finanziata con la restituzione di una parte degli stipendi dei parlamentari pentastellati. Iniziamo nel dire che non abbiamo rifiutato nessun finanziamento ma al contrario ci siamo semplicemente rifiutati di ...

Taglio cuneo fiscale per 16 milioni di lavOratori. Bonus da 80 a 100 euro : Il Taglio del cuneo fiscale sulle buste paga vale 3 miliardi di euro per il 2020. Da luglio gli stipendi dei lavoratori dipendenti saranno più pesanti con il Bonus Irpef che da 11,7 milioni di lavoratori sarà esteso a 16 milioni.Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è soddisfatto e ad Agorà, su Rai 3, parla di "passo importante con le risorse della lotta all’evasione". Il Taglio del cuneo a regime costerà 6 miliardi l’anno e l'obiettivo ...

Le strapparono il figlio per affidarlo al padre violento : Ora si muove pure l'Onu : Costanza Tosi L'Alto Commissario Internazionale dei Diritti Umani per l’Europa ha scritto una missiva al Presidente della Repubblica in cui chiede che il bambino torni a vivere con la madre Le hanno strappato il figlio per affidarlo al padre violento e, da mesi, la donna vive solo per portare avanti una battaglia: riabbracciare il suo bambino. A tenderle la mano dopo essere venuti a conoscenza della sua storia, adesso ci sono anche ...

Conte : “Calo delle tasse per lavOratori e pensionati”. E il “bonus Renzi” potrebbe arrivare a 100 euro : Il premier incontra i sindacati: «Lavoriamo a riforma per semplificare fisco e cambieremo l'Irpef». Landini (Cgil): «Dopo anni aumentano i salari, giornata importante»

Giù le tasse : il bonus Irpef taglia il cuneo fiscale a 16 milioni di lavOratori : Che fine farà il bonus Renzi? Chi pagherà meno tasse? Quando scatteranno gli aumenti di stipendio? Ecco tutte le novità...

12 ristOranti-monumento della cucina italiana da provare almeno una volta : Del Cambio - TorinoIl Riso alla CavourGuido - Serralunga d'Alba (CN)Agnolotti al plin, burro fuso e sugo d'arrostoAl Sorriso - Soriso (NO)I ravioli al BettelmattLocanda dell'Angelo - Ameglia (SP)Spaghetti al neroPierino Penati - Viganò Brianza Risotto con l'ossobucoDa Vittorio - BrusaportoLa costoletta monumentaleDal Pescatore - Canneto sull'Oglio (MN)Tortelli di zucca12 Apostoli - VeronaLa PearàDolada - Pieve d'Alpago (BL)Uovo croccante in ...

L'Italia si prepara a mandare altri soldati in Libia per monitOrare la tregua - sotto l'ombrello Onu : “Cautela” è la parola più usata negli ambienti militari quando si parla di Libia. Una riconfigurazione della presenza italiana nel Paese è probabile, ma la forma e la consistenza che assumerà sono dettate dai nodi politici ancora da sciogliere.Il premier Giuseppe Conte ha spiegato di “non escludere affatto la possibilità” di inviare altri soldati in territorio libico, in ...

ESCLUSIVO – “L’uccisione di Soleimani illegale - finOra gli Usa non hanno provato che rischiavano un attacco imminente” : TPI intervista la relatrice speciale Onu sui diritti umani : Illustrazione di Emanuele Fucecchi La relatrice Onu sui diritti umani: “L’uccisione di Soleimani è illegale” “L’uccisione mirata del generale Qasem Soleimani è il primo caso di un attacco di droni contro il rappresentante di una forza armata di Stato. Fino ad ora, tutte le uccisioni attraverso droni di cui sono a conoscenza avevano preso di mira bersagli non statali, in particolare individui associati ad atti di terrore”. Così ...

Fisco - ipotesi bonus per i lavOratori poveri. Rischio stangata sui beni "di lusso" : Entro fine meseil decreto sul taglio del cuneo fiscale. Il viceministro dell'Economia Antonio Misiani pensa ad un'imposta...

Gregoretti - Giuseppe Conte su Matteo Salvini : "Per Ora non mi pronuncio - ma in CdM non ne ha mai parlato" : Giuseppe Conte, intervistato dal Messaggero in edicola martedì 24 dicembre, fa il punto dell'attuale situazione politica. Sul caso Gregoretti che vede coinvolto per via giudiziaria il leader della Lega, Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno del primo governo Conte, il premier non si sbilan

Cuneo fiscale e bonus Befana I soldi ci sono - le regole ancOra no : Il macigno dei 47 miliardi di clausole di salvaguardia per il 2021-2022. Il governo porrà nell’aula della Camera la questione di fiducia sulla manovra