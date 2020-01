NBA, All Star Game 2020: i roster di Team World e Team USA nel Rising Stars Game. Luka Doncic e Zion Williamson le attrazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Parte tradizionale, e più rappresentativa, del venerdì dell’All Star Weekend che porta all’All Star Game, è il Rising Stars Game, che negli ultimi anni ha cambiato un po’ la sua natura rispetto a quella della sfida tra Rookie e Sophomore, cioè tra i giocatori al primo e al secondo anno di NBA. Pur essendo rimasta intatta la parte legata ai primi due anni nella massima lega professionistica americana, la sfida è stata rimodulata come un incontro tra i migliori degli Stati Uniti contro quelli del Resto del Mondo, appunto Team USA e Team World. Sarà così anche quest’anno, con Luka Doncic, DeAndre Ayton e RJ Barrett a guidare Team World, mentre Trae Young, Ja Morant e Zion Williamson saranno i principali da tenere d’occhio del Team USA. Questi nomi sono solo sei tra quelli diramati, proprio oggi, dalla NBA e che, dunque, giocheranno venerdì 14 febbraio allo ... oasport

