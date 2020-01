Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno divorziato - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Novella Toloni La coppia si è presentata davanti ai giudici per sancire la fine definitiva del loro matrimonio, ma per un cavillo giudiziario i due divi non potranno considerarsi "liberi" fino al prossimo 22 febbraio Cala definitivamente il sipario su uno dei matrimoni più brevi della storia di Hollywood. L’attore Liam Hemsworth e la cantante Miley Cyrus hanno ufficialmente firmato le carte del divorzio, mettendo fine alla loro unione durata solo otto mesi. La coppia, infatti, si è presentata davanti ai giudici per firmare l’istanza di divorzio. La rapidità della risoluzione sembra sia stata favorita dal fatto che Liam Hemsworth e Miley Cyrus non avevano figli e che avevano raggiunto un pre-accordo sulla spartizione delle loro proprietà e sull’affido degli animali domestici. Secondo quanto riportato dal portale americano TMZ la coppia di divi avrebbe predisposto tutti i ... ilgiornale

