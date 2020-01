Meteo GENOVA: molte nubi, ma TEMPERATURE in aumento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Meteo su GENOVA vedrà molte nubi venerdì e nel weekend con qualche possibile pioviggine, a causa di infiltrazioni d'aria umida legate ad un flusso ancor più mite che porterà ulteriori rialzi delle TEMPERATURE. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Est 12 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 11°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 12 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Domenica 2: coperto, ventoso. Temperatura da 11°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 16 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Lunedì 3: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 ... meteogiornale

