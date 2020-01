Le notizie del giorno – Lite in allenamento e pugno in faccia, allarme in casa Juve e Inzaghi nella bufera (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le notizie del giorno – Non è sicuramente una stagione entusiasmante in casa Bayern Monaco anche a causa di alcune situazioni che si sono verificate all’esterno del rettangolo di gioco. L’ultimo episodio è andato in scena in allenamento, rissa tra compagni che si è conclusa con un pugno al volto, adesso sono attesi pesanti provvedimenti e non sono escluse conseguenze anche sul fronte calciomercato nel breve e nel medio periodo. Ma andiamo con ordine. Durante la seduta di mercoledì c’è stato uno scontro tra Leon Goretzka e Jerome Boateng, tutto è nato da un duro intervento del centrocampista e la conseguente reazione del difensore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> Inter-Fiorentina, telecronisti Rai nella bufera: “Lo sanno tutti che si entra per raccomandazione politica” Filippo Inzaghi ha ricevuto pesantissime accuse da parte di Mitchell Dijks. Il ... calcioweb.eu

myrtamerlino : Ho appena visto la foto di un’ufficiale #donna che frustava un’altra donna perché ha fatto sesso prima del matrimon… - Europarl_IT : 'Il nazismo e il razzismo non sono opinioni: sono crimini. Ogni volta che leggiamo notizie di violenze e insulti, d… - Agenzia_Ansa : #Brexit: via libera dal Parlamento europeo all'accordo di divorzio del Regno Unito dall'Ue #ANSA -