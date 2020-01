Le minacce di avvelenare i cagnolini con il veleno (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Madonna di Campagna, un paese vicino Torino, gli abitanti sono in allerta. Da un paio di giorni sono comparsi nel quartiere alcuni manifesti minacciosi nei confronti di alcuni padroni dei cani. Il cartello era davvero inquietante e diceva: “da domani la strada sarà piena di veleno. Così con la morte dei vostri cani , forse capirete che avete sbagliato”. Ovviamente si tratta di qualcuno che abita nel posto ed è stanco di vedere i bisogni dei cani sui marciapiedi e nei giardini. Ovviamente, sopratutto oggi come oggi, la maleducazione fa parte di molte persone, ma ciò che davvero è orribile è la minaccia di avvelenare i cagnolini, gesto orribile e ignobile. Tra l’altro il veleno sarebbe molto pericoloso non solo per i cagnolini ma anche per i bambini che giocano nel giardino o per strada e magari toccano il veleno e si mettono le mani in bocca. In molti sui social ... bigodino

