Kobe Bryant, il Nyt: “L’elicottero non aveva la certificazione per volare con la nebbia” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non poteva volare in condizioni di scarsa visibilità. La compagnia di charter di cui faceva parte l’elicottero che si è schiantato con a bordo Kobe Bryant, la figlia Gianna Maria e altre sette persone non aveva la certificazione per volare con la nebbia. Secondo tre fonti vicine alla famiglia della leggenda dei Los Angeles Lakers, consultate dal New York Times, l’Island Express Helicopters, che possedeva il Sikorsky S-76B, aveva la certificazione solo per operare secondo le regole del volo visivo, il che significa che i piloti devono essere in grado di vedere chiaramente all’esterno dell’aeromobile alla luce del giorno. Il pilota, anche lui rimasto ucciso nello schianto, aveva la licenza per il volo strumentale ma non aveva l’autorità legale per quel volo specifico perché la compagnia di charter non aveva la necessaria certificazione emessa dalla Federal Aviation ... ilfattoquotidiano

NBAItalia : I @BrooklynNets hanno deciso di onorare in questo modo Kobe Bryant, sua figlia Gianna e tutte le vittime della trag… - Eurosport_IT : 'La sensazione è di aver perso qualcuno di molto importante nella propria vita' ?? Ettore Messina ricorda così Kobe… - TheCrossover : Beautiful tribute video from the Clippers honoring Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alys… -