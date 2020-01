Istat, Pil in calo nel quarto trimestre del 2019 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Istat, i dati sul Pil relativi al quarto trimestre del 2019: registrato un calo dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente. Renzi: “Bisogna darsi una mossa”. Non sono positivi i dati dell’Istat relativi al quarto trimestre del 2019, con il Pil che ha fatto registrare una flessione dello 0,3% rispetto al terzo trimestre dello stesso anno. Istat, i dati sul Pil del quarto trimestre del 2019 Resta invariato il dato su base annua, ma il calo dello 0,3% rappresenta la flessione più ingente, stando a quanto rilevato dall’Istat, dal primo trimestre del 2013. Ossia sette anni circa. È evidente e indiscutibile la battuta d’arresto registrata nel quarto trimestre del 2019, che segna la fine del lento ma costante processo di crescita. I dati relativi al 2019 Per quanto riguarda l’analisi annuale, nel 2019 il Pil ha fatto registrare un ... newsmondo

istat_it : Nel IV trim 2019 Pil -0,3% sul trimestre precedente, invariato sul IV trimestre 2018 #istat - renatobrunetta : #ISTAT Il Governo giallorosso non è in grado di governare l'economia: #Pil sceso del -0,3% nel IV trim. 2019 e perd… - renatobrunetta : #ISTAT Dati disastrosi per l'economia del nostro Paese, che è pur sempre la seconda potenza manifatturiera d'Europa… -