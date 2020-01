Google, come spingere i temi sanitari nella ricerca: tutti gli accorgimenti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Google, come spingere i temi sanitari nella ricerca: tutti gli accorgimenti da utilizzare Con l’emergenza sanitaria che sta invadendo il globo terrestre, soprattutto la paura per il Coronavirus, molte persone si affidano sempre di più alla ricerca su internet per capire come comportarsi e come prendere le contromisure. Il fai da te sta diventando, anche … L'articolo Google, come spingere i temi sanitari nella ricerca: tutti gli accorgimenti proviene da www.inews24.it. inews24

Ecco come usare Google Opinion Rewards per ottenere del credito gratis per app - giochi e tanto altro : Cos'è e come funziona Google Opinion Rewards , l'app di Google che vi consente di ottenere del credito per acquistare app, giochi , brani musicali film e tanto altro ancora. Ecco come utilizzarla e tutto quello che c'è da sapere su Google Opinion Rewards . L'articolo Ecco come usare Google Opinion Rewards per ottenere del credito gratis per app, giochi e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Ecco come funziona la registrazione delle chiamate su Google Telefono : La versione 44 di Google Telefono inizia a mostrare chiari segni della presenza della funzione di registrazione delle chiamate L'articolo Ecco come funziona la registrazione delle chiamate su Google Telefono proviene da TuttoAndroid.

Come funziona e perché dovreste usare Google Pay per pagare nei negozi fisici e online : Ecco quali sono le caratteristiche e le funzioni di Google Pay, un'app indispensabile per i pagamenti online e nei negozi fisici . In questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere su Google Pay, compatibilità, sicurezza e download compresi. L'articolo Come funziona e perché dovreste usare Google Pay per pagare nei negozi fisici e online proviene da TuttoAndroid.

Come il fisco dà la caccia agli evasori con Google Street View e Facebook : Il Sole 24 Ore racconta oggi di un Comune abruzzese – Pineto, in provincia di Teramo – che è riuscito ad accertare l’imposta di pubblicità non versata per quattro anni grazie ad alcune foto scaricate da Google Street View . Le immagini, in particolare, mostravano un veicolo su cui era installato un cartellone pubblicitario e la Cassazione (ordinanza 308/2020) ha respinto le obiezioni del contribuente, che contestava l’utilizzabilità delle foto. ...

Web tax : Timmermans - ‘ Google e gli altri paghino le tasse come tutti’ : Roma 25 gen. (Adnkronos) – “Durante la mia campagna elettorale, ho visto un tema che interessa molto i cittadini: chi fa profitti in Europa deve pagare le tasse in Europa. Si tratta di una logica che applichiamo al negoziante all’angolo, perché non a Facebook e Google? L’ho detto ai loro dirigenti: ‘Quando pagherete le tasse ?’. Dicono che loro danno molto alla società, ma quello lo fa anche il barbiere e ...

Curiosi di scoprire la data del prossimo Google I/O 2020? Ecco come fare : In vista dell'arrivo del prossimo Google I/O 2020 l'azienda statunitense ha pubblicato un simpatico gioco chiamato "Collaboration of the Cosmos" L'articolo Curiosi di scoprire la data del prossimo Google I/O 2020? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Favicon nei risultati di ricerca su Google Chrome? Ecco come averle subito : Google sta testando la presenza di Favicon all'interno della barra degli indirizzi durante l'autocompletamento dei risultati L'articolo Favicon nei risultati di ricerca su Google Chrome? Ecco come averle subito proviene da TuttoAndroid.

Google Drive ha ora la sua Progressive Web App : che cos’è e come installarla : Google Drive è solo l'ultimo servizio del colosso di Mountain View in ordine di tempo ad essere divenuto pure una Progressive Web App (PWA) L'articolo Google Drive ha ora la sua Progressive Web App: che cos’è e come installarla proviene da TuttoAndroid.

Backup di WhatsApp? Come salvare le chat su Google Drive e le immagini su Google Foto : Volete fare il Backup di chat , immagini e video di WhatsApp utilizzando Google Drive e Google Foto ? Ecco una bella guida che vi spiega Come fare passo passo per salvare il tutto sul cloud. L'articolo Backup di WhatsApp? Come salvare le chat su Google Drive e le immagini su Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Google Assistant sarà sempre più preciso e puntuale : In app Google vi sono riferimenti ad alcune novità che dovrebbero essere introdotte per migliorare il sistema di rilevamento del comando di attivazione L'articolo Ecco come Google Assistant sarà sempre più preciso e puntuale proviene da TuttoAndroid.

Ricerche di Google - come tornare alla vecchia grafica senza loghi : (Foto: Google ) Non è certo passato inosservato il restyling della pagina dei risultati di ricerca su Google con l’apparizione delle favicon ossia le icone con i loghi dei siti in elenco, le url con le frecce e la sigla “Ad” per i link sponsorizzati. Da un impatto visivo minimalistico e pulito si è passati a un’esplosione di elementi e colori che ai puristi non è andata giù. come per ogni cambiamento del design di siti, ...

Con Android 10 è aumentata la sicurezza anche per le aziende e Google ci spiega come : Il team di Google che si occupa di Android Enterprise Security ha reso noto di avere apportato delle modifiche all' Android Enterprise Security Whitepaper L'articolo Con Android 10 è aumentata la sicurezza anche per le aziende e Google ci spiega come proviene da Tutto Android .

Ecco come Google Nest Hub Max può diventare un controller per la smart home : La soluzione studiata da un utente e relativa al proprio Google Nest Hub Max è sicuramente notevole. Scopriamo insieme cosa si è inventato L'articolo Ecco come Google Nest Hub Max può diventare un controller per la smart home proviene da TuttoAndroid.

Come usare Google Home con Amazon Prime Music : Gli smart speaker sono sempre più presenti all’interno delle nostre case, infatti li utilizziamo ogni giorno per ascoltare Music a, guardare film e serie TV, oppure per gestire la domotica della casa con i comandi vocali. Benché Google e Amazon siano rivali tra loro, esistono dei modi alternativi per collegare gli smart speaker Google con i servizi di streaming Music ale di Amazon . Ecco Come usare Google Home con Prime Music di Amazon . ...

Ecco come abilitare lo Screen Recorder di Android 10 sui Google Pixel : Lo Screen Recorder di Android 10 ritorna sui Google Pixel: Ecco come fare per utilizzarlo. C'è un trucchetto che consente di riportare in vita la funzione di registrazione dello schermo, che vi spieghiamo in questo articolo. L'articolo Ecco come abilitare lo Screen Recorder di Android 10 sui Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

