Giroud Lazio, Tare accelera: ecco la mossa del d.s. biancoceleste (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giroud Lazio, Tare accelera per il giocatore. Il direttore sportivo biancoceleste vola a Londra per strappare l’attaccante al Chelsea La Lazio vuole a tutti i costi Olivier Giroud. I biancocelesti, sottolinea Sky Sport, hanno già l’accordo con l’attaccante attualmente in forza al Chelsea. Su di lui, tuttavia, rimane forte l’interesse del Tottenham. Per provare a piazzare l’affondo decisivo Igli Tare, direttore sportivo della squadra capitolina, è volato a Londra. Il dirigente tenterà in prima persona di accaparrarsi il campione del mondo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato #Lazio, accordo trovato con #Giroud: ora si aspetta il #Chelsea - marcoconterio : ?? Non solo #Inter. Su Islam Slimani si è inserito il Chelsea #CFC e potrebbe sbloccare così Giroud alla #Lazio. @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Lazio - #Giroud, corsa contro il tempo. Blitz di Tare a Londra: le ultime ? -