Franco Causio, scoperto da un dipendente delle Ferrovie: era Moggi. Aneddoti e verità sulla partita a scopone con Pertini (Di sabato 1 febbraio 2020) Interprete di un ruolo che non c’è più, quello del tornante, Franco Causio è stato un grande protagonista con le maglie di Juventus e Nazionale italiana. Nato a Lecce nel 1949, esordisce con la squadra della sua città nella stagione 1964-65. L’anno successivo passa alla Sambenedettese, sempre in Serie C. Gli occhi delle grandi iniziano a posarsi su quel ragazzo, che intanto faceva provini con squadre di Serie A. Bologna e Torino le più interessate. Una volta lo chiama la Juventus. Causio racconterà anni dopo in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” che fu Moggi a scoprirlo. All’epoca il futuro ds della Juve era dipendente delle Ferrovie dello Stato. Gioca un tempo nell’amichevole contro il Forlì e fa due gol: “Per noi basta, cambiati”, gli dicono. E torna a San Benedetto del Tronto. Arriva una chiamata. “Ti vogliono a ... calcioweb.eu

matchdaymemory : Profile Franco Causio #Italy - AlexanderVirgio : @FootballFactly @pisto_gol Il barone Franco Causio - GuidoTresoldi : @mikesalter74 Bravo! Franco Causio -