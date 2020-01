Femminicidi, pg Cassazione: “Diminuiscono di numero ma aumentano in percentuale”. La corte d’appello Palermo: “Nel distretto +400%” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Diminuiscono gli omicidi, restano stabili a livello percentuale i Femminicidi. Lo ha spiegato il procuratore generale della Corte suprema di Cassazione Giovanni Salvi, nel suo intervento durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel “contesto positivo” del calo degli omicidi con uomini come vittime – 297 nel 2019, dato inferiore alla media Ue -“le violenze in danno di donne e di minori diminuiscono in numero, ma restano una emergenza nazionale“, ha detto Salvi, definendo “drammatico il fatto che permangono pressoché stabili, pur se anch’essi in diminuzione, gli omicidi in danno di donne, consumati nel contesto di relazioni affettive o domestiche, i cosiddetti Femminicidi. Le donne uccise sono state 131 nel 2017, 135 nel 2018 e 103 nel 2019. Aumenta di conseguenza il dato percentuale, rispetto agli omicidi in danno di uomini, in ... ilfattoquotidiano

