Dustin in Ospedale: Gaten Matarazzo, Attore di Stranger Things, di Nuovo Operato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gaten Matarazzo, il Dustin di Stranger Things, è di Nuovo in Ospedale per un quarto intervento. Sarà Operato a causa della sua rara malattia genetica, la Disostosi Cleidocranica. Questa malattia causa seri problemi allo sviluppo delle ossa. La notizia proviene dall’Attore in persona, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto sul letto d’Ospedale, aggiungendo riferimenti a un grosso intervento. Moltissimi i messaggi di auguri e affettuosa solidarietà. Immancabili, quelli dei fan e degli amici. A questi, si aggiungono i messaggi di personaggi noti, quali i suoi colleghi della serie televisiva Stranger Things. “Buona fortuna tesoro, ti mando tutto il mio amore“, scrive Millie Bobby Brown, l’interprete di Undici. E poi si aggiunge anche Matthew Modine, il cattivo della prima stagione della serie di Netflix, e Cara Bono scrive: “Ti invio ... youreduaction

infoitcultura : Gaten Matarazzo in ospedale, il Dustin di Stranger Things operato per la quarta volta - McKnife200 : Forza buon 'Dustin'! -