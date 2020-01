Compra un orologio a 345 dollari e poi scopre in diretta che ne vale 700mila: collassa al suolo davanti alle telecamere (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli dicono che il Rolex Comprato cinquant’anni prima per 345 dollari oggi ne vale 700mila, e si accascia a terra come colpito da un fulmine. Il fatto è accaduto durante una puntata di Antiques Roadshow, un programma della Pbs, simile al celebre Il banco dei pegni/Hardcore pawn in onda su DMax, che attraversa gli Stati Uniti alla ricerca di tesori nascosti nei cassetti dei cittadini americani. L’episodio girato nel villaggio museale di West Fargo’s Bonanzaville, North Dakota, nel 2019, ma andato in onda nei giorni scorsi, ha visto un anziano veterano della US Air Force, oggi capelli e barba lunga come un hippy, presentare al conduttore del programma il suo Rolex Oyster Cosmograph acquistato a metà anni settanta. La cifretta sborsata all’epoca – 345 dollari – non era cosa da poco, ma non di certo raffrontabile alla valutazione dell’esperto in diretta: 700mila dollari. L’ex militare, che ... ilfattoquotidiano

