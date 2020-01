Bambini Mangiano Vermi a Mensa, ed è Uno Shock (Di venerdì 31 gennaio 2020) Durante la pausa pranzo in una Mensa scolastica di Cingoli, nelle Marche, uno dei piccoli alunni richiama l’attenzione delle insegnanti. “Qualcosa si muove nella mia bocca” dice il piccolo: i Bambini Mangiano Vermi e nessuno se ne era accorto. Una delle maestre è accorsa e ha potuto subito constatare l’orrore: il bambino diceva il vero. Sentiva muovere in bocca dei Vermi, che si trovavano nella minestrina servita ai piccoli. La minestra di farro era contaminata da vermetti che di certo non dovevano trovarsi lì. Un fatto increscioso, un episodio davvero spiacevole, qualcosa che disgusta solo a parlarne. Peraltro, in un contesto in cui la cura per la preparazione dei cibi dovrebbe essere al massimo della sicurezza. Il Sindaco Vittori ha subito chiesto spiegazioni all’azienda appaltatrice della Mensa scolastica e, contemporaneamente, diffuso un comunicato in ... youreduaction

