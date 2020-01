Bad Ideas with Adam Devine | l’attore sfida la morte nel reality di Quibi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Adam Devine sarà presto visto su Quibi nella nuova serie reality Bad Ideas with Adam Devine, in cui il protagonista di Righteous Gemstones metterà a rischio la propria vita per intrattenere il pubblico Alcuni esempi della follia dell’attore in Bad Ideas with Adam Devine, sono riferibili al vederlo costruire un recinto sottomarino in acque infestate … L'articolo Bad Ideas with Adam Devine l’attore sfida la morte nel reality di Quibi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

